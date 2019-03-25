تباين أسعار العملات العربية والأجنبية

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية، في بداية تعاملات اليوم، الاثنين، فعلى صعيد العملات الأجنبية، انخفض سعر الدولار ليسجل 17.23 جنيهًا للشراء و17.33 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر اليورو ليسجل 19.49 جنيهًا للشراء و19.61 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 22.78 جنيهًا للشراء و23.9 جنيهًا للبيع.



وانخفض سعر اليوان الصيني ليسجل 2.56 جنيهًا للشراء و2.58 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري ليسجل 17.34 جنيهًا للشراء و17.44 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الين الياباني ليسجل 15.67 جنيهًا للشراء و15.77 جنيهًا للبيع.



وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.59 جنيهًا للشراء، و4.62 جنيهًا للبيع، بينما استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 56.8 جنيهًا للشراء، و57.15 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.69 جنيهًا للشراء، و4.72 جنيهًا للبيع.

