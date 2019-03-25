اليوم.. اتحاد البنوك يناقش مساهمة ذوي الاحتياجات الخاصة

يعقد اتحاد بنوك مصر اليوم الاثنين، اجتماعا، بحضور البنوك والمركزي والقومي للإعاقة بمقر الاتحاد لمناقشة احتياجات ذوي الهمم وخدماتهم البنكية.



وأسهم اتحاد بنوك مصر خلال الفترة الأخيرة في حل جزء من المشكلات التي كانت تعترض الأشخاص ذوي الهمم، والمتعلقة بتعامل المؤسسات البنكية والاقتصادية.



وعملت بعض البنوك على تطويع التكنولوجيا لتلبية احتياجاتهم مثل ماكينات الـ atm الناطقة، كما أتاحت العديد من البنوك فرص عمل لتلك الفئة لدمجهم في المجتمع.



كما توسع المعهد المصرفي المصري في تقديم الدورات التدريبية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.