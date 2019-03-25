البرلمان الألماني يوقع اليوم اتفاقية برلمانية في باريس

يعتزم رئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله، توقيع اتفاقية برلمانية مع الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) في باريس اليوم الاثنين.



وتنص الاتفاقية على تأسيس جمعية برلمانية ألمانية-فرنسية، لتعمل على تطبيق اتفاقية الإليزيه لعام 1963 واتفاقية الصداقة الألمانية-الفرنسية الجديدة التي وقعتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة آخن الألمانية نهاية يناير الماضي.



كما أنه من المقرر أن تناقش الجمعية اجتماعات مجلسي الوزراء في البلدين وأداء مجلس الشؤون الأمنية والدفاعية الألماني-الفرنسي.



وستتكون الجمعية البرلمانية من 50 نائبا ألمانيا، وعدد مماثل من النواب الفرنسيين، ولن تكون قراراتها ملزمة، بل سيقتصر نشاطها على التحفيز السياسي.



وسيُعقد أول اجتماع للجمعية اليوم عقب توقيع الاتفاقية، ويعقد الاجتماع الثاني نهاية نوفمبر القادم في برلين.