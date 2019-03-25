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الإثنين 25/مارس/2019 - 08:54 ص

رئيس المكسيك: الدولة المنتهك الرئيسي لحقوق الإنسان

الرئيس المكسيكي أندريس
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز
وكالات
dostor.org/2565077

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الأحد، إن الدولة كانت في الماضي الجهة الرئيسية التي تنتهك حقوق الإنسان في البلد مع إنحائه باللوم في العنف واختفاء الناس على السياسات الاقتصادية لنظام "الليبرالية الجديدة" التي انتهجها من سبقوه في الرئاسة.

وقال لوبيز أوبرادور "هناك وقت كانت فيه الدولة المنتهك الرئيسي لحقوق الإنسان، كانت المنتهك لحقوق الإنسان دون منازع، وهذا قد انتهى".

وأدلى لوبيز أوبرادور بهذه التصريحات خلال تجمع لوضع خطط لزيادة التنسيق بين السلطات والأسر وأجهزة الطوارئ بموجب "نظام بحث وطني" يهدف إلى اقتفاء أثر المختفين.

وأضاف "بوصفي رئيس البلاد وفي نفس الوقت قائد القوات المسلحة لن أعطى مطلقا أمرا بقتل وقمع شعب المكسيك".

وهناك عشرات الآلاف من المسجلين على أنهم مختفون في المكسيك حيث ينحى باللوم على القتال بين عصابات المخدرات واشتباكاتها مع قوات الأمن في سقوط أكثر من 200 ألف قتيل منذ أواخر 2006.

ويسعى لوبيز أوبرادور الذي تولى الرئاسة في ديسمبر إلى إعطاء صورة مختلفة تماما عن الإدارات السابقة وقال إنه لن يؤيد سياسة "العين بالعين" التي تحاول مواجهة "العنف بالعنف".

وما زالت جرائم القتل قرب مستويات قياسية منذ تولي الرئيس اليساري المحنك السلطة.

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