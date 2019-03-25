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الإثنين 25/مارس/2019 - 08:49 ص

أحزاب معارضة بجزر القمر: هناك مخالفات شابت انتخابات الرئاسة

أحزاب معارضة بجزر
وكالات
dostor.org/2565074

قال مرشحو المعارضة إن انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد في جزر القمر شابتها مخالفات من بينها منع المراقبين المستقلين ووضع علامات على بطاقات الاقتراع قبل بدء التصويت وهي اتهامات رفضتها الحكومة.

وشارك نحو 300 ألف ناخب في جزر القمر التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة في التصويت مع توقع إعلان المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج اليوم الاثنين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعاد انتخاب الرئيس الحالي غزالي عثماني الضابط السابق بالجيش من بين 13 مرشحا.

وقال مرشحو المعارضة الاثنا عشر في بيان مشترك يوم الأحد، إن "مندوبي مرشحين مستقلين مختلفين لمراقبة الانتخابات لم يتلقوا أوراق الاعتماد اللازمة لدخول مراكز الاقتراع".

وأضافوا أن بعض مراكز الاقتراع فتحت قبل الموعد الرسمي وتمت تعبئة بعض صناديق الاقتراع بالبطاقات بالفعل.

واتهمت المعارضة أيضا السلطات باعتقال بعض ممثليها ومنع آخرين من دخول مباني مفوضية الانتخابات.

ونفى محمد داود وزير الداخلية الذي نظم الانتخابات اتهامات المعارضة.

وقال إن "التصويت جرى في مناخ هادئ وسلمي، وإن نسبة الإقبال بلغت 40 %.

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