"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"طعون أحداث مسجد الفتح" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام منها محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، كما تنظر محكمة النقض طعون المتهمين بأحداث مسجد الفتح.



محاكمة المتهمين بـ"اغتيال النائب العام المساعد"



تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.



ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبدالحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبدالهادى.





الحكم على 120 متهما في "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"



تصدر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها بإعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات.



ويصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد نصار، وأمانة سر أيمن القاضى.



وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.



وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.





نظر طعن 312 متهما في"قضية أحداث مسجد الفتح"



تنظر محكمة النقض، الطعن المقدم من 312 متهما بأحداث مسجد الفتح، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة 22 متهما بالسجن المؤبد و17 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وبمعاقبة 54 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، و216 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات و6 آخرين بالسجن 5 سنوات.



وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار إيهاب عثمان وعضوية المستشارين نجاح موسي وأحمد زلمة وحازم داود ووليد حمزة ووائل إبراهيم وهاني المليجي ومحمد شيحا ومصطفى الطويل وبسكرتارية أشرف محمود وحسام الدين أحمد ومحمد زيادة.



وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيامهم بالتجمهر أمام مسجد الفتح وتنظيم مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء وأمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم الأزبكية وألقوا تجاهه مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجدالفتح.





محاكمة موظف بشركة غاز بتهمة الاختلاس



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة موظف بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز" لاتهامه باختلاس 117 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.



وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار تامر فاروق، المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 5735 لسنة 2015 جنايات قسم البساتين، قيام المتهم "هشام.س.م.ع." بصفته أحد العاملين بإحدى شركات المساهمة " مسئول تركيب بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز"، باختلاس مالا وجد فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس خامات ومعدات موصوفة بتقرير لجنة الفحص تبلغ قيمته 116977 جنيها "مائة وستة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعين جنيها، مملوكة لجهة عمله مسلمة إليه من مخازنها بحسبانه مختصا باستلامها، لاستخدامها فى أحد المشروعات التابعة للشركة، ومعهود إليه حفظها واستعمالها فى هذا الغرض، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.