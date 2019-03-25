مسؤول كوري جنوبي: عودة موظفين شماليين لمكتب الاتصال المشترك

أعلن مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه تم تطبيع إدارة مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونج الحدودية في كوريا الشمالية، مع عودة بعض الموظفين الشماليين إلى المكتب.



وقال المسؤول رفض الكشف عن هويته بحسب ما أعلنته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن بعض الموظفين عن الجانب الشمالي عادوا الى مكتب الاتصال صباح اليوم ويعملون حاليا.



وأضاف أن الموظفين الكوريين الشماليين يقولون إنهم حضروا للمكتب كالمعتاد للعمل بالتناوب، لذا أجري اجتماع التشاور بين ممثلي الاتصال بين الكوريتين، وسيسير الأمر بهذه الطريقة كالعادة.



يشار إلى أن جميع الموظفين في مكتب الاتصال عن الجانب الشمالي غادروا مكتب الاتصال المشترك يوم الجمعة الماضي، 22 مارس الجاري، مع تركهم للأجهزة في المكتب، متعللين بأن ذلك تنفيذ لأوامر القيادة العليا.



وافتتحت الكوريتان مكتب الاتصال المشترك في سبتمبر من العام الماضي داخل مجمع كيسونج الصناعي في الجانب الشمالي من الحدود المشتركة بين البلدين لتعزيز التبادلات عبر الحدود وتخفيف التوترات عن طريق الحفاظ على قناة اتصالات على مدار الساعة.

