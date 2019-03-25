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الإثنين 25/مارس/2019 - 08:44 ص

الملا: التوسع في خدمات التشغيل والصيانة لتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
أ ش أ
dostor.org/2565070

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التوسع في الأنشطة التخصصية في مجال تقديم خدمات التشغيل والصيانة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات وبأحدث التكنولوجيات لتساهم إيجابيًا في زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية، مع الالتزام الكامل بنظم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وانتقاء أفضل الكوادر الشابة والتدريب المستمر.

جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) لاعتماد نتائج أعمال عام 2018.

وطالب الملا، في بيان اليوم الاثنين، بالتركيز على مشروعات التفتيش الهندسي وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب في مجال ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركات قطاع البترول والشركات الأخرى، مشددا على أهمية استمرار العمل على إعداد وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل وإدارة المشروعات الجاري تنفيذها.

من جانبه، قال المهندس أمجد الأحمدي رئيس شركة "إيبروم" إن الشركة حققت أعلى معدلات الأداء بمواقع عملها المختلفة ونجحت في تطوير أداء ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية بمعمل "ميدور" وتقديم الدعم الفني في مشروعات التوسعات الجديدة بميدور، كما ساهمت في تحقيق أعلى معدلات الأداء لزيادة الإنتاج والحفاظ على الأصول والمعدات في عدد من المشروعات البترولية منها المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

وأضاف أن الشركة قامت بتقديم الدعم الفني لمشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، بالإضافة إلى الإشراف وإدارة الأرصفة البحرية في موانئ الدخيلة والإسكندرية والسخنة وذلك للقيام بعمليات شحن وتفريغ الناقلات بالمنتجات البترولية المختلفة، كما تقوم الشركة بتقديم الدعم والخدمات الفنية للشركات داخل وخارج القطاع كشركات الإسكندرية والعامرية للبترول والسويس لتصنيع البترول وأسيوط لتكرير البترول وشيفرون وسيدي كرير لإنتاج الكهرباء ودانة غاز وأسود الكربون.

وأوضح أن الشركة تم إدراجها بنجاح في القائمة القصيرة للموردين بمشروع معمل تكرير الزور بالكويت، وأن هناك مفاوضات مع شركة سرت للنفط بليبيا لعمل اتفاقية لتقديم دعم فني وخدمات للشركة، كما تم توقيع اتفاقية وكالة مع مجموعتي البرقان والهاشمي الكويتيتين.

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