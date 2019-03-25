الأرصاد: أمطار على معظم الأنحاء اليوم.. والقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.



والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء، قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ونصف المتر و3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 13 20

طنطا 13 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 15 18

بلطيم 14 20

مطروح 15 20

السلوم 13 20

سيوة 13 20

بورسعيد 15 18

دمياط 15 18

الزقازيق 14 20

الاسماعيلية 14 20

السويس 14 21

العريش 11 19

رفح 10 18

رأس سدر 17 22

نخل 11 18

نويبع 18 18

طابا 17 20

كاترين 07 15

الطور 16 22

شرم الشيخ 19 23

الغردقة 18 24

مرسى علم 15 25

الفيوم 13 21

بنى سويف 12 21

المنيا 13 22

أسيوط 13 22

سوهاج 14 23

قنا 14 24

الأقصر 15 24

أسوان 15 25

أبوسمبل 19 25

الوادى الجديد 18 26

شلاتين 20 28

أبورماد 21 30

رأس حدربة 21 27

حلايب 20 28