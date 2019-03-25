سكرتير "مجلس الأمن الروسى": واشنطن تريد السيطرة على نفط فنزويلا

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا تفسرها رغبة واشنطن في الحصول على النفط الفنزويلي الرخيص وتصدير نفطها الصخري الباهظ الثمن، مشيرًا إلى أن هذا من مظاهر المنافسة غير العادلة.



وأضاف "باتروشيف"، في تصريح لصحيفة" إزفيستيا " الروسية، نشرته في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن تصرفات الولايات المتحدة فيما يتعلق بفنزويلا تعد أحد مظاهر السياسة الأمريكية لتعزيز مصالحها الاقتصادية باستخدام أساليب المنافسة غير العادلة.



وأكد أن الهدف الاستراتيجي لواشنطن هو أن تصبح رائدة في صادرات النفط العالمية في السنوات القليلة المقبلة، ووضع قواعد اللعبة الخاصة بها، فضلًا عن إملاء إرادتها على منظمة "أوبك".