تقدم حزب "بالانج براشارات" فى الانتخابات البرلمانية بتايلاند

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في تايلاند تقدم حزب "بالانج براشارات" المدعوم من الجيش، وذلك في أول انتخابات تجرى منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2014.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين أنه بعد فرز 93 في المائة من أصوات الناخبين، أظهرت النتائج تقدم حزب "بالانج براشارات"، حيث حصل على قرابة 6ر7 مليون صوت، في حين حصل حزب "بويا تاي" على 7.1 مليون صوت وفقا للجنة الانتخابات.



وقد توجه الناخبون في تايلاند أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان المكون من 500 عضو، والذي سيحدد مع مجلس الشيوخ الذي يضم 250 عضوا من المجلس العسكري من هو رئيس الوزراء القادم.