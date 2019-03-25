اليوم.. بدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بتونس

تبدأ بالعاصمة التونسية، اليوم الإثنين، الاجتماعات التحضيرية لعقد القمة العربية الدورية الثلاثين، والتى تلتئم أعمالها الأحد المقبل، حيث تجري تونس استعدادات مكثفة لاستقبال الملوك والرؤساء والقادة العرب المشاركين فى أعمال القمة.



وكان السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعلن أمس الأحد، أن القمة العربية المقبلة، والتى ستتسلم رئاستها الجمهورية التونسية من المملكة العربية السعودية "رئيس القمة السابقة"، سيتضمن جدول أعمالها 20 ملفًا على رأسهم القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة، والأزمة فى سوريا وليبيا واليمن، ودعم السلام والتنمية فى السودان، والتدخلات الإيرانية فى الشؤون العربية، والتدخل التركى فى شمال العراق، والاحتلال الايرانى للجزر الإماراتية، ودعم الصومال، ومتابعة صيانة الأمن القومى العربى، وتطوير المنطومة العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بند جديد بدعم من دولة العراق، وهو دعم النازحين فى العراق.