الصين تتعاون مع إفريقيا لتعزيز التنمية الخضراء

وسعت الصين تعاونها العلمي والتكنولوجي مع إفريقيا في السنوات الأخيرة لتعزيز التنمية الخضراء، حيث قام علماء صينيون بتجربة زراعة محاصيل عالية الجودة في "كينيا - إثيوبيا - أوغندا - السودان"، واختاروا ثلاثة أنواع من الأرز الهجين مناسبة لكينيا، وفقًا لما قاله وانج تشينج فنج، رئيس مركز الأبحاث الصينية - الأفريقية المشترك للأكاديمية الصينية للعلوم.



وقال "وانج"، إنهم اختاروا وثبتوا أيضًا زراعة سلالات عالية الجودة من الذرة الحلوة في كينيا وإثيوبيا ودول أخرى، مع زيادة الإنتاج بنسبة 30 في المائة.



وأجرى العلماء الصينيون والأفارقة تحقيقات ميدانية، وقاموا بتجميع النباتات في كينيا، وبناء حديقة نباتية طبية في كينيا، فضلًا عن دفع الاستخدام التجاري لبعض النباتات والحيوانات الطبية الطبيعية.



ومن خلال استخدام تقنية الاستشعار عن بعد، أجرى العلماء تحقيقًا بيئيًا حول موارد المياه في شرق إفريقيا، وبنوا نظامًا لمراقبة الرمال في غرب إفريقيا، وتم إدخال نظام لمكافحة الصيد غير المشروع، طورته الصين، إلى كينيا وتنزانيا للمساعدة في حماية وحيد القرن والفيلة.



يشار إلى أن المركز الذي تأسس في مايو 2013، قام بتعاون طويل الأمد مع ما يقرب من 20 جامعة ومنظمة بحثية في أكثر من 10 دول أفريقية.