الأمير البريطانى تشارليز يصل كوبا فى أول زيارة ملكية

وصل الأمير البريطاني تشارليز ومعه كاميلا دوقة كورنوال، إلى كوبا اليوم الإثنين، في أول زيارة من العائلة الملكية البريطانية لهذا البلد.



وكان باستقبال الزوجين الملكيين في مطار خوزيه مارتي الدولي في هافانا، نائبة وزير الخارجية الكوبي، آنا تيريستا غونزاليس.



ومن المطار، توجهوا إلى ساحة الثورة، لحضور مراسم وضع أكليل من الزهور على ضريح البطل الوطني خوزيه مارتي.



ووفقا لجدول الزيارة الذي نشرته وزارة الخارجية الكوبية، سيزور الأمير تشارليز وكاميلا، اليوم الإثنين، منطقة لها علاقة باستعمار قديم في هافانا، ثم يستقبلهما رسميا الرئيس الكوبي ميغويل دياز كانيل، حيث سيجريان معه محادثات رسمية.



وسيحضران أيضًا غدًا الثلاثاء، وضع حجر الأساس لمحطة طاقة شمسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في ماريل، على بعد 45 كم غربي هافانا، وسيتمتعان في المساء بمهرجان ثقافي على مسرح هافانا الكبير "أليسيا ألونسو".



ومن المقرر أن يقوم الزوجان الملكيان بزيارة مركز متخصص بعلم المناعة الجزيئي، في هافانا، يوم الأربعاء، وبعد الظهر سيغادران على متن رحلة خاصة إلى جزر كايمان.



وتأتي هذه الزيارة لكوبا كجزء من جولة بالكاريبي تستمر 12 يومًا، زار خلالها الأمير، كلا من "سانت لوسيا- بربادوس - سانت كيتس - نيفيس - سانت فنسنت - غرينادينس - غرينادا".