سلاح المظليين الروسى يتسلم مظلات إنزال المدرعات المأهولة جوا

تتسلم وحدات سلاح المظليين الروسي العام الجاري أول دفعة تضم 100 طقم من مظلات "باختشا أو بي دي إس" لإنزال العربات القتالية المأهولة.



وقال ناطق باسم سلاح المظليين الروس، إن المظلات الجديدة تخصص لإنزال العربات من طراز "بي إم دي-4 إم" و"بي تي أر إم دي إم" مأهولة بأفرادها، وذلك من طائرات النقل "إيل-76" ونماذجها المطورة.



وتتميز تلك المظلات بأنها تركب في العربات مباشرة وليس في منصات مخصصة للإنزال، وتنفصل عنها أوتوماتيكيا فور هبوطها على الأرض.



وتنقل العربات أفراد أطقمها إلى طائرات النقل من حيث يتم إنزالها جوا والأفراد داخلها.



وقد انخفض ارتفاع إنزال العربات المأهولة بالمظلات الجديدة إلى 400 متر، وتستغرق عملية الإنزال من هذا الارتفاع 40 ثانية فقط.