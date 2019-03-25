الأمن الروسى يحبط 19 عملية إرهابية فى 2018

كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن أجهزة الأمن الروسية أحبطت 19 مخططًا إرهابيًا في البلاد خلال عام 2018، رغم تطوير الإرهابيين لأساليبهم واستخدامهم أحدث التقنيات.



وبحسب وكالة نوفوستي الروسية، فقد قال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "خلال العام الماضي وحده، تم إحباط 35 جريمة ذات طبيعة إرهابية، بما في ذلك 19 مخططًا لعمليات إرهابية".



وأضاف: "على الرغم من ذلك، يعمل الإرهابيون باستمرار على تطوير أساليبهم، ويستخدمون بنشاط الوسائل التقنية الحديثة، فضلا عن أساليب السرية، ويمتحنون يقظتنا باستمرار، وبالتالي، فإن الحديث عن تخفيف تدابير مكافحة الإرهاب أمر سابق لأوانه".

