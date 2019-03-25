إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل وسقوط صاروخ فى تل أبيب

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن صفارات الأنذار أطلقت في وسط إسرائيل للتحذير من هجوم صاروخي.



وأضاف الجيش الإسرائيلي بحسب ما أوردت "رويترز"، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة.



وأوضح أن حالة التأهب في الصباح الباكر سمعت في منطقة أيميك هيفر شمال تل أبيب.



وفي السياق ذاته، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تلقت بلاغًا عن اشتعال حريق في منزل بعد إصابته بصاروخ.



وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 6 أشخاص في الهجوم الصاروخي على وسط إسرائيل.



ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.