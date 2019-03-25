انفجار في قاعدة عسكرية أمريكية باليابان

أفادت وكالة "كيودو" للأنباء اليابانية اليوم الإثنين، بوقع انفجار في قاعدة المشاة البحرية الأمريكية في دزوكاران في الجزء الأوسط من جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان.



ونقلت الوكالة عن الشرطة العسكرية الأمريكية، أن مجهولون تمكنوا من الوصول إلى داخل الموقع، ودمروا جزءا من السياج. وبعد ذلك فجروا أسطوانة غاز موجودة في مبنى يستخدم من قبل ممثلي وزارة الدفعا اليابانية. "ولم يصب أحد بأذى".



ويوجد في قاعدة دزوكاران مقر قيادة مشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا، وحوالي 70 ٪ من جميع المواقع الأمريكية في اليابان تتركز في هذه الجزيرة.



وتدعو السلطات المحلية وممثلي المجتمع باستمرار إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي هناك.



