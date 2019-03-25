عشرات المسؤولين الجنوبيين يتوجهون إلى مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين

عبر نحو 40 مسئولا كوريا جنوبيا اليوم الاثنين، الحدود البرية الغربية في طريقهم إلى مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في بلدة كيسونج الحدودية الشمالية، على الرغم من سحب بيونج يانج المفاجئ لموظفيها من المكتب الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء.



ونقلت الوكالة عن المسئولون، إنه إلى جانب حوالي 20 شخصا بالفعل، من المتوقع أن يعمل حوالي 60 إلى 70 مسئولا كوريا جنوبيا في المكتب هذا الأسبوع.



وسحبت كوريا الشمالية موظفيها من المكتب الذي افتتحته الكوريتين في سبتمبر من العام الماضي يوم الجمعة، دون سبب واضح، قائلة فقط أن القرار كان بناءً على أوامر من "جهات عليا ".



وقال خبراء ومحللون إن هذه الخطوة تهدف على ما يبدو إلى الضغط على سول لبذل المزيد من الجهد لإقناع الولايات المتحدة بتخفيف مطالبها في مفاوضات نزع السلاح النووي المتوقفة.