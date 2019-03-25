إعفاء المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية من العقوبات الأممية

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على إعفاء مشروع إنساني يهدف إلى تحسين صحة الأطفال وتغذيتهم في كوريا الشمالية بالمضي قدمًا، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، اليوم الإثنين عن موقع الأمم المتحدة.



ويمنح هذا الإعفاء الذي تمت الموافقة عليه في 14 مارس الجاري، لمنظمة الإغاثة "لجنة مينونايت المركزية"، بتقديم المواد مثل مجموعات النظافة والأدوات الجراحية إلى كوريا الشمالية.



وارتفع عدد الإعفاءات الإنسانية المتعلقة بكوريا الشمالية السارية حاليا إلى 21، وتكون الإعفاءات صالحة لمدة ستة أشهر.