341.80 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الإثنين، نحو 341.80 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 350 دولارًا للطن.
تراجعت أسعار السكر عالميًا في البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الإثنين، نحو 341.80 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 350 دولارًا للطن.
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