بالصور.. محمد نور يحيى ديفيليه سماح القاسم وسط تفاعل كبير من الجمهور

أقام المطرب محمد نور حفلا غنائيا في ديفيليه مصممة الأزياء سماح القاسم في دورته الرابعة، وذلك بإحدى القاعات الكبري في مدينة رأس البر.



واحتوى الديفيليه على عدة فقرات بدأ بصعود المطربة أية عبدالله على خشبة المسرح، وقامت بغناء أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وبعدها أبرزت سماح القاسم أحدث صيحات الموضة من الفساتين سواء السواريه أو الزفاف السهرة واحتوى الكولكشن على ٥٠ قطعة ذو الاستايل الهادي والمائل إلى الطابع التركي وبين التطريز والجبيرات الفاخرة وأحدث ألوان الصيف لهذا العام لتتأكد من إرضاء جميع الأذواق.



واختتم المطرب محمد نور الحفل بغناء أشهر أغانيه منها: "مسا مسا" و"مدرس جغرافيا" و"عليا"، وقامت سماح القاسم بعدها بتوزيع التكريمات والجوائز علي جميع المكرمين على رأسهم المطرب محمد نور، والفنانة إنجي خطاب، والمطربة آية عبدالل،ه والصحفي موسى صبري، والإعلامية غادة حشمت ونهلة حجازي والكابتن مؤمن عبده.



وتنوي سماح القاسم تقديم ديفيله أخر خلال شهور بعد النجاح الكبير الذي حققته في منطقة الدلتا وتقديم أحدث صيحات الموضة.