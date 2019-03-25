القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
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الإثنين 25/مارس/2019 - 12:46 ص

اليوم.. ندوة مائة عام على ثورة 1919 بمكتبة مصر الجديدة

اليوم.. ندوة مائة
نضال ممدوح
dostor.org/2564998

تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في السادسة مساء اليوم الإثنين٬ ندوة تحت عنوان "مائة عام على ثورة 1919"، وذلك بالتعاون مع دار ابن رشد.

هذا ويتحدث فى الندوة الدكتور محمد عفيفى٬ الصحفى أكرم الألفى٬ المهندس حسين منصور٬ الكاتبة دكتورة ضحا عاصي٬ ويدير الندوة الناشرة بيسان عدوان.

يشار إلى أن ثورة 1919 تعد الحدث الأهم في تاريخ مصر في النصف الأول من القرن العشرين؛ جاءت استمرارًا لمسيرة طويلة من سعي المصريين نحو إدارة أمورهم بأنفسهم من خلال الحصول على الاستقلال والدستور؛ كانت لحظة الذروة التي توجت محاولات بناء مصر الحديثة بهوية وطنية واضحة، لم تكن الثورة مجرد ثورة على الوجود البريطاني في مصر والامتيازات الأجنبية بل كانت حركة في اتجاه حداثة مصر وتحديثها.

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