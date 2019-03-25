القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
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الإثنين 25/مارس/2019 - 06:23 ص

فرقة الميناء تطلق أجدد كليباتها "إسكندرية قادرة جدًا تسعدك".. فيديو

فرقة الميناء تطلق
فرقة الميناء تطلق أجدد كليباتها "إسكندرية قادرة جدًا تسعدك".. فيديو
حسن امين
dostor.org/2564994

فاجأت فرقة الميناء جمهورها بإطلاق أجدد أغنياتها "إسكندرية قادرة جدًا تسعدك"، وذلك بشكل فيديو كليب تم تصويره في عروس البحر.

وتهدى الميناء هذه الأغنية إلى جمهورها السكندري، وتجسد خلالها حبها لعروس البحر بوصلة غزل، تبدأ بها انطلاقتها الغنائية الجديدة لعام 2019، مع تحضيرها لإطلاق أغنية جديدة عما قريب تحت مسمى "GTA" التى صورتها منذ أيام فى دبي، كما تعقب عودة الميناء مؤخرًا من العاصمة البريطانية لندن، بعد تسجيلها أجدد أغانيها فى استوديو Abbey Road العالمى، الذى سجل به كبار نجوم المزيكا العالمية، مثل البيتلز وبينك فلويد ومايكل جاكسون، بعد فوزهم فى مسابقة موسيقية دولية فى الإمارات نتاجها منحة فنية من شركة يونيفرسال ميوزيك العالمية.

تعتبر الميناء من أسرع التجارب الموسيقية نموًّا وانتشارًا فى مجال الأندرجراوند والمزيكا البديلة فى مصر، رغم عمرها الذى لم يتجاوز السنوات الثلاث، وتمكنت من خطف قاعدة جماهيرية كبيرة عبر أشهر أغانيها "الأهلى" و"نجم" و"صاحب"، وتضم الموسيقيين أحمد عبد الرسول بعزف البيز جيتار، وأدهم حبشى بعزف العود، مع لمسة البيت بوكس لجون صادق، وجيتار محمد عفارة، وكيبورد عمر على، مع صوت وترومبيت يوسف نور، وتشتهر بشعارها الجماهيرى "هاي لابا".

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