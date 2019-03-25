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الثقافة
الإثنين 25/مارس/2019 - 12:03 ص

الليلة.. ندوة "ثورة 1919 نقطة انطلاق لتأثير الثقافة البصرية والسمعية" بالأعلى للثقافة

الليلة.. ندوة ثورة
نضال ممدوح
dostor.org/2564985

يُنظم المجلس الأعلى للثقافة٬ ضمن فعاليات احتفال وزارة الثقافة بـ"مئوية ثورة 1919"٬ ندوة بعنوان "ثورة ١٩١٩: نقطة انطلاق لتأثير الثقافة البصرية والسمعية"٬ وذلك في السادسة من مساء اليوم الإثنين٬ في بيت الأمة "متحف سعد زغلول"، والتي تنظمها لجنتي الموسيقى والأوبرا والباليه برئاسة الدكتورة رشا طموم؛ ولجنة العمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.

وتلقى الندوة الضوء على روافد الثقافة المصرية ومؤثراتها على المشهد المرئي والمسموع في مصر مما قبل ثورة ١٩١٩، وما تلاها من محطات أثرت على تشكيل الشخصية المصرية على مدار قرن.

كما تطرح الندوة أسئلة خاصة بالشخصية المصرية المستقبلية، وحول التوقعات بإنتاج تراث مستقبلي؛ وتقدم الندوة الدكتورة دليلة الكرداني - مقرة لجنة العمارة؛ وتقام الندوة بمشاركة كل من الدكتورة هالة أحمد زكي (نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام وباحثة الحضارة المقارنة)؛ بمداخلة بعنوان: "الكل فى واحد فى حكايات المحروسة"، والدكتورة رشا طموم (أستاذ التأليف والنظريات ومقررة لجنة الموسيقى)؛ والدكتورة هبة صفي الدين (مدير بيت المعمار المصري وعضو لجنة العمارة؛ وتتحدثان حول: تأثير الثقافة السمعية والبصرية على تشكيل الشخصية المصرية ١٩١٩-٢٠١٩.

وكذلك يشارك المعماري حمدي السطوحي (استشاري المتاحف وعضو برنامج عمل التراث والهوية بالاتحاد الدولي للمعماريين) ويتحدث حول: تراث المستقبل.. وهل "مفيش فايدة؟".

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