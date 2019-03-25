حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 25 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبدًا.



عاطفيًا: يتحدث كوكب الحب المتنقل في برجك عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية تحاط بالمحبين وتعيش أجواء مختلفة ومسلية جدا أما إذا كنت عازبًا فقد تتيح لك المناسبات الاجتماعية لقاءً استثنائيًا.



صحيًا: لا تتردد في إجراء فحص طبي شامل وخصوصًا إذا كنت تشعر بأن الكسل يسيطر عليك ونومك قليل.