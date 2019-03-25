حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 25 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: يناسبك جدًا المثلث الفلكي الناري، فيجعلك ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والانجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني.

عاطفيًا: لديك قدرة على تقديم الكثير للحبيب دون انتظار المقابل، وعلى الحبيب تقدير ذلك جيدًا لتكون الكفة متعادلة.

صحيًا: يجب أن تكون حياتك الصحية في الفترة المقبلة أكثر نظامًا حتى لا تتعرض لأمراض أو وعكات كثيرة.

