حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 25 مارس 2019
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:
مهنيًا: يناسبك جدًا المثلث الفلكي الناري، فيجعلك ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والانجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني.
عاطفيًا: لديك قدرة على تقديم الكثير للحبيب دون انتظار المقابل، وعلى الحبيب تقدير ذلك جيدًا لتكون الكفة متعادلة.
صحيًا: يجب أن تكون حياتك الصحية في الفترة المقبلة أكثر نظامًا حتى لا تتعرض لأمراض أو وعكات كثيرة.