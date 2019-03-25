حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 25 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا:يناسبك جدًا المثلث الفلكي الناري، فيجعلك ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والانجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني.

عاطفيًا: لديك قدرة على تقديم الكثير للحبيب من دون انتظار المقابل، وعلى الحبيب تقدير ذلك جيدًا لتكون الكفة متعادلة.

صحيًا: يجب أن تكون حياتك الصحية في الفترة المقبلة أكثر نظامًا حتى لا تتعرض لأمراض أو وعكات كثيرة.



الثور

مهنيًا: تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيّدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل.

عاطفيًا: تعيش حالًا من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع الشريك.

صحيًا: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام.



الجوزاء

مهنيًا: تعاني صعوبة في التواصل مع الآخرين، وتمر بيوم من الشكوك، وقد تقدم على مبادرة جيدة لكن إحذر الأخطاء؛ لأن التعويل عليك كبير.

عاطفيًا: العلاقة العاطفية تشعرك بالأمان وتساعدك على الصعيدين الاجتماعي والمهني، فتكون مرتاح البال والضمير.

صحيًا: لا تجازف بسلامتك، انت بحاجة إلى الهدوء والأجواء الإيجابية، لذلك رفه عن نفسك لتحمي معنوياتك من التراجع.



السرطان

مهنيًا: أدعوك إلى تعزيز التحالفات والصداقات وعدم البقاء وحيدًا، هذه فرصتك الثمينة لكسر القيود والتحرّر من العوائق النفسية وغيرها، مهما يكن مجال اختصاصك.

عاطفيًا: عليك أن تكون شفافًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، ولن تنطلي عليه ألاعيبك.

صحيًا: تبدو على وجهك علامات الارتياح، وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة.



الأسد

مهنيًا: نظرًا إلى قدراتك القوية على التحليل تدهش الكثيرين بالأفكار والحلول الرائعة، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار، وتفرح لتأييد.

عاطفيًا: تحصل على الأجوبة التي كنت تنتظرها من الشريك، وتأتيك حياتك العاطفية بكل الرضى التي تبحث عنه.

صحيًا: النوم بشكل كاف يوميًا يجعلكِ في أفضل حالاتك، فعليكِ أن تعلم أن عدم النوم في الليل قد يقتل صحتك بالبطيء، ويجعلك غير قادر على التركيز.



العذراء

مهنيًا: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيرًا في العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك.

عاطفيًا: إذا كنت خاليًا تشعر بالحاجة القصوى إلى الحب، وعيش مغامرة عاطفية غير اعتيادية، أو لكي تعرف استقرارًا إذا كنت على علاقة بشخص يرضيك.

صحيًا: أنت متعب، وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة، فالأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به كثيرة لكنها تختفي أسرع مما تتوقع.



الميزان

مهنيًا: ستنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود، ولن تقف العراقيل في دربك على الإطلاق، قد تتحقق أمنيات، أو تتجسد رغبات، وتشعر أنك بمنأى عن الحوادث والمفاجآت.

عاطفيًا:: تنعم بوضع فلكي إيجابي ومميّز جميل دافئ ورومانسي، فتجد كل الدعم في أحضان حبيبك، وستلمس منه تعاطفًا صادقًا.

صحيًا: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد كافة انحاء الجسم.



العقرب

مهنيًا: أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه، وتحقيق نتائج باهرة وغير متوقعة.

عاطفيًا: لا تتصرف مع الشريك بجفاء، التطورات كثيرة في العلاقة بينكما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.

صحيًا: بفضل العلاج الناجح والفعال الذي وصفه لك طبيبك، تتخلص من الآلام التي كانت تصيب كامل جسمك.



القوس

مهنيًا: تعرف فترة مزدهرة على الصعيد الاجتماعي، مليئة بالمفاجآت والدعوات والمناسبات والأسفار المفاجئة، فتترك أينما حللت انطباعًا هائلًا، وتلفت الأنظار، وقد توظف هذه الإيجابيات لإنجاح أعمالك، أو استثماراتك.

عاطفيًا: تعيش خصومة مع أفراد العائلة، أو تغار على أحد المقرّبين من طرف ثالث تعتقد أنه يحاول اختطافه، بالإجمال يكون الجو العاطفي سلبيًا.

صحيًا: حاول أن توظف جهودك في سبيل تطوير قدراتك الصحية، فهذا يكون من أولوياتك في المرحلة المقبلة.



الجدي

مهنيًا: رغبتك في التقدم تصطدم ببعض العراقيل، لكن تصميمك يعيد تصويب الأمور في مجالك المهني، وتدفعك حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب المظلومين.

عاطفيًا: إذا كنت متمسكًا بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل، ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.

صحيًا: إحذر الضغوط والمسؤوليات الصعبة، الظروف تكون معاكسة لتطلعاتك وخطواتك، وتكثر المواجهات الحادة أو الحوادث والوعكات الصحية.



الدلو

مهنيًا: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبدًا.

عاطفيًا: يتحدث كوكب الحب المتنقل في برجك عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية تحاط بالمحبين وتعيش أجواء مختلفة ومسلية، أما إذا كنت عازبًا فقد تتيح لك المناسبات الاجتماعية لقاءً استثنائيًا.

صحيًا: لا تتردد في إجراء فحص طبي شامل وخصوصًا إذا كنت تشعر بأن الكسل يسيطر عليك ونومك قليل.



الحوت

مهنيًا: تظهر بعض الضغوط ويسود جو من الارتباك والفوضى، والتأثيرات الضاغطة تشير إلى تحديات ومواضيع طارئة عديدة تتعلق بك وبزملائك.

عاطفيًا: تضع اصبعك على قضية عاطفية، وعلى ضرورة لإحداث تصحيحات أو الانتباه الى تصرف الشريك تجاهك، ولا سيما الأقوال التي يتفوه بها من دون تفكير.

صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، وانتبه من الضغوط.