"التعليم" تعلن كود امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الكود الخاص بالامتحان التدريبي لمادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي للغات العربية والإنجليزية والفرنسية والالمانية، كما وضعت الوزارة امتحان اللغة العربية على موقعها الإلكتروني.



وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن في رسالة صوتية وجهها منذ قليل لطلاب الصف الأول الثانوي، توحيد كود الامتحان لكل الطلاب، بعد المشاكل التى واجهتها الوزارة خلال امتحان اللغة العربية اليوم.



وأكد الوزير أنه لن يسمح بالدخول على السيرفر الخاص والامتحانات إلا من خلال الواي فاي الموجود في المدرسة أو شريحة الإنترنت الموحودة مع الطالب.



وحددت الوزارة الكود 253201911 للطلاب الذين يدرسون باللغة العربية والكود 253201922 للطلاب الذين يدرسون باللغة الانجليزية، والكود 253201933 للطلاب الذين يدرسون باللغة الفرنسية، والكود 253201944 للطلاب الذين يدرسون باللغة الألمانية.