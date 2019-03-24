سامح الصريطي يستأنف تصوير مسلسل "ياسمينا"

استأنف الفنان القدير سامح الصريطي، مساء اليوم الأحد، تصوير مشاهده بالمسلسل الجديد "ياسمينا"، وذلك عقب عودته من المغرب، ومشاركته في فعاليات مهرجان "مكناس" للسينما والدراما التليفزيونية في دورته الثامنة، ضمن عدد من كبار الفنانين على مستوى الوطن العربي.



وقال الصريطي، إنه يصور حاليا عددا من مشاهد المسلسل داخل مدينة الانتاج الإعلامي، وذلك بعدما انتهى مؤخرا من تصوير ديكور مكتبه الرئيسي، مضيفا أنه يجسد دور البطولة بالعمل - المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2019.



مسلسل "ياسمينا" يتناول قصة حياة الغجر بشكل مختلف، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة سامح الصريطي، فيفي عبده، حورية فرغلي، حسام الجندي، شريف عمر، حازم سمير، أحمد كرارة، سهر الصايغ، ميار الغيطي، عزة مجاهد، محمد حمزة.