جراح قلب عالمى يُجرى عمليات قلب مجانية فى مصر أبريل المقبل

ضمن الحملة الإنسانية التي أطلقت مؤخرآ بمناسبة ختام عام زايد الخير وعام التسامح المتزامن مع الزيارة التاريخية للبابا الڤاتيكان لعاصمة التسامح أبوظبي، قال جراح القلب العالمي عبدالله راوح، إنه سيجري أبريل المقبل عمليات قلب مجانية في مصر.



وأوضح البروفيسور راوح أنه أجرى عمليات جراحية ناجحة لأطفال لديهم تشوهات خلقية معقدة، في عدة دول عربية وإفريقية، مؤكدا أنه لن يلتزم بعدد معين من العمليات التي سيجريها في مصر فالباب مفتوح لأي طفل مريض غير قادر على تحمل نفقات هذه العملية ماديآ.



وقال إن عدد الأطفال المرضى الذين من المقرر إجراء عمليات جراحية لهم 23 طفل، مضيفا، سنبذل أقصى جهد لإنقاذ أكبر عدد من الأطفال المحتاجين في مصر خلال هذه الرحلة، مع إمكانية رفع عدد العمليات إلى 60 عملية قلب جراحية وفقا للإمكانات المتوفرة غرف العناية المركزة والقدرة الاستيعابية للمستشفى، والوقت اللازم. ‬



وأضاف أن هناك تواصل واتفاق بين فريق العمل الطبي والجهات الصحية في مختلف الدول ضمن البرنامج، لتزويدهم بقائمة الأطفال المحتاجين لهذه العملية، لافتا إلى أنه يعمل مع فريق طبي متخصص، وأنهم لا يعتمدون على التشخيص الذي يجريه المريض أو الذي تزودهم به الجهة الصحية، وإنما يتم إجراء تشخيص دقيق من قبلهم، لأن بعض الحالات يكون فيها التشخيص خاطئ، لاحقا يتم تحديد مواعيد العمليات للمرضى الذين تأكدت حالتهم، فيما تحتاج حالات أخرى لتدخلات عادية وليست جراحية كعمليات القسطرة والتي يجريها أحد أطباء طاقمه، ويقدر عدد هذه الحالات بـ40 عملية أسبوعيا في كل حملة. ‬



‫وأضاف الطبيب الإماراتي عبد الله راوح في بيان صحافي أن "الشيخ زايد – رحمه الله – وصانا على أهل مصر".



وأوضح البروفيسور راوح أن الأطفال تحديدآ الذين يعانون من مشاكل في القلب، معرضون للوفاة بنسبة 99 في المئة في حال لم يخضعوا للعملية الجراحية.



يشار إلى أن عبدالله راوح هو استشاري جراحة القلب في المملكة المتحدة ونائب رئيس جامعة لوغانو في سويسرا ومدير برنامج لندن كور ريفيو لجراحة القلب، استشاري مجموعة كيرون سالود العالمية لجراحة القلب.



جدير بالذكر أن الفريق الطبي العالمي يُجري حاليا اتصالات مكثفة مع معهد القلب وقصر العيني وجامعة الأزهر لترتيب غرف العمليات وتجهيز الحالات التي سيتم إجراء الجراحة لها.