"الأطباء" تكشف مفاجأة عن طبيب القلب المزيف رامي إسماعيل (فيديو)

قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة سبق وأحالت الطبيب رامي إسماعيل للهيئة التأديبية، بعد ثبوت واقعة إضراره بمريضة وقتها بأن قسطرة القلب حرام شرعًا، موضحا أنه صدر حكمًا بوقفه عن العمل لمدة عام.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن المسؤول عن تنفيذ هذه الاحكام هي إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لافتًا إلى أنه تم إغلاق عيادته، ولكنه عاد لممارسة الطب مرة آخرى، رغم صدور قرار بوقفة.

وتابع أن هذا الطبيب ينقل معلومات خاطئة للمرضى، ومؤسسة مجدي يعقوب تقدمت بشكوى ضده، تؤكد أنه لم يسبق عمله مع مجدي يعقوب من قبل.