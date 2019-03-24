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الأحد 24/مارس/2019 - 11:25 م

وزير الخارجية اليمني يبحث مع مسئول أممي عراقيل تنفيذ اتفاقات ستوكهولم

وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني خالد اليماني
أ ش أ
dostor.org/2564962

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيثس، آخر مستجدات تنفيذ اتفاقات ستوكهولم والعراقيل التي حالت دون تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة.

وجدد وزير الخارجية اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، التأكيد على موقف الحكومة الملتزم بتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم نصا وروحا، منوها إلى استمرار التعنت والمماطلة من قبل الميليشيات الحوثية التي تسعى لإفشال الإتفاق بعد مرور أكثر من مائة يوم على إعلانه في السويد.

وأضاف أن فشل تنفيذ اتفاق ستوكهولم سينعكس سلبا على جهود إحلال السلام في اليمن وسيحد من فرص تحقيق أي تسوية سياسية مستقبلا، وأن التنفيذ مرهون بمزيد من الضغط الدولي على المليشيات الانقلابية.

من جانبه، تطرق المبعوث الأممي الى جهوده الرامية لتحقيق تقدم في تنفيذ الاتفاق والخطوات التي يقوم بها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد لحل المسائل الخلافية، مؤكدا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حريصون على منح السلام فرصة من خلال تنفيذ اتفاق ستوكهولم وأن الأمم المتحدة ستواصل مساعيها حتى يرى الاتفاق النور على أرض الواقع، وأنه ملتزم بمقترح رئيس الجمهورية اليمني بشأن الرقابة على تنفيذ الانسحابات من خلال لجان ثلاثية من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين.

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