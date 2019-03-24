مدرب اسكتلندا ينتقد لاعبيه بسبب سوء الأداء

انتقد أليكس مكليش مدرب منتخب اسكتلندا الأول لكرة القدم، أداء لاعبيه رغم الفوز (2-0) على سان مارينو، اليوم الأحد، في تصفيات يورو 2020.

وقال مكليش، في تصريحات صحفية بعد المباراة، "تحدثنا عن اللعب بمستوانا، لذلك كان من المدهش أن تكون التمريرات تائهة، واعتقد أن النتيجة التي تحققت في كازاخستان، أثرت على بعض اللاعبين"، لافتا إلى أن تسجيل الهدف الثاني كان مهما، لأن "سان مارينو" شعرت بأنها لا تزال في المباراة، وعندما افتتحنا التسجيل زاد الخوف مبكرا جدا، وأصبح اللاعبون في غاية الانفعال والجماهير كانت تبحث عن خمسة أو ستة أهداف، ونحن نتقبل ذلك.

وقال مكلين، لاعب "نورويتش سيتي"، الذي خاض مباراته الرسمية الأولى مع المنتخب الاسكتلندي كلاعب أساسي: "بدأنا جيدا، لكن الأمور لم تسر بشكل جيد. إنه أمر محبط لكننا أدينا المهمة، وكان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف، لكن لم نفعل ذلك".