"جيش منيع يسير في ركاب شعبه".. ماذا قالت موسوعة علم الاجتماع العسكري عن جيش مصر؟

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع، إن علم الاجتماع العسكري، هو علم حديث، ظهرت بوادره في الأربعينيات من القرن الماضي.

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذا العلم بدأته أمريكا بعدما وجدت نفسها أمام معاناة شديدة بعد عودة 7 ملايين ضابط وجندي بعد الحرب العالمية الثانية، وكانوا يعانون من أزمات نفسية واجتماعية.

واستطردت أن موسعة علم الاجتماع العسكري الحديثة، تضم حديثًا عن الجيش المصري، مشيرًا إلى أن الموسوعة أشارت إلى أن الجيش المصري هو جيش منيع يسير في ركاب شعبه، وفي الموسوعة نفسها يلوم مؤلفها على الجندي الأمريكي أنه يعمل في الجيش لمجرد الوظيفة دون انتماء أو دور بطولي.

واستكملت أن الجيش المصري وضع لنفسه مهمتين رئيسيتين على مدار التاريخ منذ الملك مينا موحد القطرين، هما الدفاع، والحفاظ على التكوين الاجتماعي من التفكك.