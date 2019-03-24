هكذا تدخل "ناصر" لإنقاذ يوسف إدريس من الـCIA

كشف الدكتور مصطفي عبد الغني، فى كتابه "هوس الوثيقة" الصادر عن سلسلة "كتاب الهلال"، عن واقعة تدخل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بشكل شخصي لحماية الكاتب يوسف إدريس من استقطاب وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" له، وذلك من خلال شهادة لسامي شرف أحد مؤسسي المخابرات العامة المصرية وسكرتير الرئيس عبد الناصر الشخصي للمعلومات وردت بالكتاب.



القصة بدأت عندما علم الرئيس جمال عبد الناصر بأن يوسف إدريس حين كان يكتب بمجلة"الحوار"، لم يكن يعرف أن للمجلة ارتباطات وثيقة بالمخابرات المركزية الأمريكية، وهو ما دفع الرئيس "ناصر" لتكليف "شرف" للاتصال بيوسف إدريس وتبليغه رساله نصها: "أنه حرصا من الرئيس جمال عبد الناصر على شخص يوسف إدريس الذى يحبه ويحترمه ويقدره ولا يحب أن ينال منه شخص أو اتجاه مريب، فإن مجلة حوار اللبنانية لا يليق أن تكون بها صفحات عليها توقيع هذا الإنسان النظيف الشريف يوسف إدريس".



وتابع في نص الرسالة: "عبد الناصر على اتم استعداد لأن يقف بجانبك مهما تكن الظروف"، وهو ما دفع الأديب يوسف إدريس لاتخاذ موقف إيجابى ولم يكتب ثانية فى المجلة.

