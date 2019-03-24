هدى زكريا: الجيش المصري لا يضم مرتزقة وولائه للوطن (فيديو)

أكدت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، أن الجيش الوحيد الذي لا يضم مرتزقة والانتماء السياسي للوطن وليس للحاكم، مشيرا إلى أن الحاكم في أوروبا كان يعين الضباط فيصبحوا ضباط الملك.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الله سبحانه وتعالى منح مصر جيشًا قويًا، ويجب أن يحافظ المواطن على هذه المنحة.

وتابعت "هدى": "أن الجيش المصري الانتماء الأساسي والحب في العروق للوطن، والشعب يحتمي بجشيه، والحب بين الجيش والشعب من أسمى الأشياء التي يجب أن نحافظ عليها".