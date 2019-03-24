مران قوي للمنتخب الأوليمبي قبل مواجهة هولندا

أدى المنتخب الأوليمبي مرانًا قويا مساء اليوم الأحد، استعدادًا للقاء هولندا في الرابعة عصر الغد في اليوم الأخير لمعسكره في إسبانيا تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب.

ركز الكابتن شوقي غريب خلال المران علي النواحي التكتيكية، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات استمر المران قرابة الساعة والنصف وأداه اللاعبون بمنتهي القوة.

وحرص غريب بعد انتهاء المران علي متابعة الفريق الهولندي الذي يضم بين صفوفه نخبه من أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية؛ خاصة ثلاثي خط الهجوم.