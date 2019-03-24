الإصابة تبعد الشعراوي وبيتشيني عن إيطاليا في تصفيات كأس أوروبا 2020

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأحد أن لاعبيه سيتفن الشعراوي وكريستيانو بيتشيني سيغيبان بسبب الإصابة عن المباراة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2020.

وفازت إيطاليا على فنلندا في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة العاشرة 2-صفر، وتستعد لاستضافة ليشتنشتاين الثلاثاء في الجولة الثانية.

وأشار الاتحاد الإيطالي الى أن بيتشيني عاد الى ناديه فالنسيا الإسباني لمعالجة إصابة عضلية، في حين أن الشعرواي الذي غاب عن المباراة الأولى بسبب إصابة في ربلة الساق، لن يشارك في المباراة الثانية أيضا.

وانضم الثنائي الى لائحة المصابين في تشكيلة المنتخب، والتي تضم المهاجمين فيديريكو كييزا ولورنتسو إنسييني والمدافع أليساندرو فلورنتسي.

وبنتيجة فوزها في الجولة الأولى، تصدرت إيطاليا ترتيب المجموعة التي تضم أيضا اليونان وأرمينيا، والبوسنة والهرسك.