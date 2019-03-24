صحيفة موريتانية: قطر تسعى لضرب الاقتصاد الموريتاني

ذكرت صحيفة البديل الموريتانية، نقلا عن مصادر، أن السلطات القطرية تسعى لضرب الاقتصاد الموريتاني وتشويه صورته.



قالت الصحيفة الموريتانية ـ عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأحد ـ إن القصر الأميري بالدوحة لجأ إلى خدمات شخصيات موريتانية لضرب الاقتصاد الموريتاني وتشويه صورة موريتانيا وتقويض مصداقية الدولة في موريتانيا عبر بث إشاعات تستهدف مصداقية الاقتصاد والنظام المصرفي من طرف معارضين مأجورين.



وأضافت "إن القطريين يوظفون قناة الجزيرة وصحيفة القدس العربي لحملتهم التي قالت بوجود حساب مزعوم بدولة الإمارات يحوي أموالا موريتانية مشبوهة تقدر بملياري دولار".



وكشفت عن لجوء قطر، في ظل استعداد موريتانيا لاستخراج وتصدير الغاز، إلى خدمات المواطن الموريتاني المصطفى الشافعي المتنقل ما بين الدوحة وأبدجان واسطنبول بعد تعرضه لمتابعات قضائية دولية وصدور مذكرة توقيف دولية في حقه على خلفية التواطؤ مع تنظيمات إرهابية في الشمال المالي.



كانت ثماني منظمات وهيئات موريتانية غير حكومية مختصة في محاربة الفساد والرشوة قد طالبت القضاء الموريتاني بفتح تحقيق عاجل في دعاوى وجود حساب مزعوم بدولة الإمارات يعتقد أن به أموالا موريتانية مشبوهة تقدر بملياري دولار.



ونفت النيابة في موريتانيا أمس الأول حجز أو تجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة.