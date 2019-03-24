داليا زيادة تكشف: كيف قدّم الإخوان وأعوانهم دعاية مجانية للتعديلات الدستورية؟

قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة، إن الكيان الحقوقي المزعوم والذي يحمل اسم "المنبر المصري لحقوق الإنسان"، هو أحد الكيانات الوهمية الهلامية التي لا أساس لها على الأرض، والتي تخرج من حين لآخر وتضم بعض العناصر التي تعمل في المجال الحقوقي، وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذه الكيانات هدفها هو جذب الشعب المصري لمساحة المصالحة مع الجماعة الإرهابية من خلال فكرة المصالحة، وذلك تنفيذًا لرغبة ممولهم الأول وهي قطر.

وتابعت أن المشاركين في جلسة الاستماع بالكونجرس الأمريكي حول التعديلات الدستورية ضمن المنبر المصري لحقوق الإنسان هم عمرو واكد ويوسف حسين "جو شو"، وخالد أبو النجا، أي أن المتحدثين في الشأن السياسي المصري بالكونجرس مجموعة من الفنانين، وهي بمثابة دعاية مجانية للتعديلات الدستورية.