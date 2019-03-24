غدا.. ختام مؤتمر "القوى الناعمة وصناعة المستقبل" بآداب عين شمس

تختتم كلية الٱداب بجامعة عين شمس، غدا الاثنين، أعمال مؤتمر "القوى الناعمة وصناعة المستقبل" الذى أقيم على مدى ثلاثة أيام.



وقالت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة - في تصريح اليوم - إن اليوم الثالث والأخير للمؤتمر يتضمن ٣ جلسات علمية، بالإضافة إلى الجلسة الختامية وجلسة التوصيات، يتم خلالها مناقشة 21 ورقة بحثية.



وأضافت أن الجلسة الأولى تعقد بعنوان "الإعلام الإلكتروني"، أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان "العلوم الاجتماعية والتربوية"، بينما تحمل الجلسة الثالثة عنوان "الإعلام التقليدي".



ويختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الختامية، وهي جلسة التوصيات التي يخرج بها المؤتمر لتُقَدَّم لصُنَّاع القرار.