20 لاعبا في مران منتخب تونس قبل ودية الجزائر

أنهى منتخب تونس الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، الجزء الأخير من تحضيراته استعدادا للمباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب الجزائر، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مصطفى شاكر بالبليدة، في الجزائر.



وشارك في تدريبات اليوم، 20 لاعبا من الموجودين ضمن قائمة الفريق الفني، في فقرات تدريبية استمرت قرابة 75 دقيقة.



وحرص المدرب الفرنسي آلان جيريس، خلال التدريبات على رسم ملامح التشكيلة التي ينتظر أن يعول عليها في لقاء الجزائر.



ومن المقرر أن تسافر بعثة منتخب تونس إلى الجزائر العاصمة، غدا الاثنين، على متن رحلة خاصة وستكون العودة إلى تونس مباشرة إثر نهاية المباراة.