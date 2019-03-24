روبرت مولر: لا يوجد تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا

أفادت تسريبات عن تقرير النائب العالم المكلف بالتحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 روبرت مولر بأنه أقر بعدم وجود تواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو.



وذكرت قناة" الحرة" الأمريكية اليوم الأحد أن وزير العدل الأمريكي بيل بار قال في رسالة سلمها إلى الكونجرس إن التحقيقات التي قام بها النائب العام الخاص لم تجد ما يثبت أن فريق حملة ترامب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون أو توافق مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام2016