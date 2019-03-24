ويلز تتغلب بصعوبة على سلوفاكيا في تصفيات يورو 2020

استهلت ويلز تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بالفوز، بعدما سجل دانييل جيمس أول أهدافه الدولية في مباراته الرسمية الأولى، ليمنح فريقه الفوز 1-0 على سلوفاكيا، ضمن المجموعة 5، اليوم الأحد.

أشعل لاعب وسط سوانزي سيتي حماس جماهير ويلز التي احتشدت في إستاد كارديف سيتي عندما اقتنص الكرة من المدافع بيتر بيكاريك، وأطلق تسديدة قوية منخفضة سكنت شباك حارس سلوفاكيا، مارتن دوبرافكا، بعد 5 دقائق من البداية.

وكانت سلوفاكيا التي تغلبت على ضيفتها المجر 2-0 في مباراتها الأولى بالتصفيات الخميس الماضي، قريبة من التعادل في الشوط الثاني، لكن حارس ويلز وين هينيسي أنقذ مرماه من فرصتين ببراعة.

وتصدى حارس ويلز لتسديدة ألبرت روسناك من مدى قريب في الدقيقة 54، وكذلك أنقذ ضربة رأس من ميشيل ديوريش ببراعة في الدقيقة 74، خلال محاولات الضيوف لإدراك التعادل.

وستلتقي المجر مع كرواتيا، التي حولت تأخرها لتفوز على أذربيغان 2-1، في افتتاح مشوارها بالتصفيات الخميس الماضي، في وقت لاحق اليوم.