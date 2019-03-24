الاتحاد الدولي للرياضات البحرية يكرم فريق الفيكتوري تيم

اتجهت أنظار عشاق سباقات الرياضات البحرية في جميع أنحاء العالم إلى موناكو، التي تستضيف الحفل السنوي العاشر لتكريم نجوم الرياضات البحرية لعام 2018 في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الاتحاد العالمي للرياضات البحرية، وهو الحدث الكبير الذي ينتظره أبطال هذه الرياضات كل عام.

يتصدر اسم الإمارات في الحفل الكبير بعدد من الإنجازات العظيمة التي حققها سفراء رياضتنا البحرية في البطولات والأحداث المختلفة التي شاركوا فيها، حيث تم تتويج فريق مؤسسة الفيكتوري تيم بطل العالم للدراجات المائية لموسم 2018.

وكرم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية فريق الفيكتوري تيم للدراجات المائية في فئة جي بي 1، بلقب البطولة وصدارة المركز الأول لعام 2018، وسط حضور مهيب لأبطال البحر في كافة البطولات العالمية، والمصنفة تحت اسم الاتحاد الدولي.

وكان فريق مؤسسة الفيكتوري تيم استحق لقب بطولة العالم للدراجات المائية فئة جي بي 1 بجدارة، بعد حصول متسابقه النمساوي كيفين رايتتر على 75 نقطة بفرق 19 نقطة عن المركز الثاني، عقب فوزه بجولة الشارقة الختامية من بطولة العالم "الأكوابايك"، على بحيرة خالد في ديسمبر الماضي 2018.

وحضر الحفل رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ورئيس مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر بن حريز، إلى جانب وفد من أسرة الرياضات البحرية في الدولة، وبطل مؤسسة الفيكتوري تيم النمساوي كيفين رايترر.

