"فنانان وأراجوز".. تعرّف على معارضي التعديلات الدستورية بالكونجرس الأمريكي

سخر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستو"ر، من ممثلي الكيان الحقوقي المزعوم "والذي يحمل اسم "المنبر المصري لحقوق الإنسان"، في جلسة الاستماع بالكونجرس الأمريكي حول التعديلات الدستورية في مصر وتأثير ذلك على حقوق الإنسان.

وقال "الباز"، ساخرًا في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "عندما تعلم أن معارضي التعديلات الدستورية الذي يحضرون جلسة الاستماع بالكونجرس هم فنانان عمرو واكد وخالد أبو النجا، والأراجوز يوسف حسين، مقدم برنامج جو شو، فهذه هي المسخرة الكاملة".

وواصل أن هذه الحالة تشبه موقف قديم للإمام الشافعي، الذي كان يتحرج من مد قدمه في مجلسه لوجود رجل وقور في المجلس، وكان الإمام يهابه تحسبًا لأن يكون من اهل العلم، ولكان عندما سأل سؤال أفصح به عن جهله، فقال الشافعي مقولته الشهيرة أن للشافعي أن يمد قدمه، مضيفًا: "أنه لمصر أن تمد قدمها في وجه هؤلاء الأجراء الذين يعملون ضدها".