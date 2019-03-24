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الثقافة
الأحد 24/مارس/2019 - 10:19 م

انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافى للمرأة بثقافة بورسعيد

انطلاق فعاليات الأسبوع
حسام الضمرانى
dostor.org/2564921

انطلقت أول أيام الأسبوع الثقافي للمرأة بفرع ثقافة بورسعيد؛ التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمقر مركز التدريب المهني ببورسعيد التي تترأسه الدكتورة نجلاء إدوارد رئيس المجلس القومي للمرأة، والذي يستمر حتى 26 مارس الجارى.

وقامت مايسة عبد الرؤف مدير وحدة تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات بمناقشة محاضرة عن "أهمية سوق العمل" والفرص المتاحة للطالبات بالمركز، كما قامت الدكتورة إحسان عبدالله مقرر المجلس القومي للمرأة وأستاذ علم الاجتماع بالمشاركة في الافتتاحية وتشجيع الفتيات على التمسك بحقهن في العمل والمشاركة المجتمعية، وعن رائدات العلم والعمل بالمجتمع المصري بداية من مصر القديمة حتي العصور الحديثة.

وقامت الدكتورة منال عيد بتوضيح مخاطر الزواج المبكر علي الفتيات وترك التعليم، وأهمية التمسك بحقها في التعليم والعمل، واختتمت الشاعرة صفاء الشريدي أول أيام الأسبوع الثقافى للمرأة بأمسية شعرية عن المرأة.

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