"الباز" يكشف لأول مرة.. الشهادات الحاصل عليها "دكتور القلب المزيف" (فيديو)

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشهادات التي حصل عليها طبيب جراح مزيف يُدعى رامي إسماعيل، ويدعي عمله مساعدًا للدكتور مجدي يعقوب، وينسب نفسه لعائلة الرئيس محمد نجيب.

وعرض "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، شهادة تخرج رامي إسماعيل من كلية الطب، وشهادة تثبت اجتيازه فترة "امتياز التدريب"، ورسالة الماجيستير التي يقوم بإعدادها، وموضوعها العلاقة بين البول السكري وتغير ضغط الدم.

كما عرض، خلال برنامجه، شهادة خبرة حصل عليها "إسماعيل" من مستشفى أكتوبر، وشهادة مشاركة عدة شهور في جامعة تيكساس، مشاركة بإحدى المستشفيات اليونانية، وشهادة بأنه زار جامعة أوكسفورد، وشهادة مشاركة من الجامعة الأمريكية وهارفارد.