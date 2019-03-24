"جرائم الإنترنت" ندوة بـ"مهندسين الإسكندرية"

عَقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، من خلال اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس أحمد الغمري، ندوة تحت عنوان "مخاطر الإنترنت" وذلك داخل نادي المهندسين بـ"سابا باشا".



وأكد المهندس أحمد الغمرى، على أن الندوة تأتى فى إطار أهمية المعلومات والاتصالات التى أصبحت جزء من حياتينا اليومية، وما نواجهه من تحديات متعلقة بالجرائم الإلكترونية والتى زادت بصورة كبيرة مثل (انتحال الصفة، والنصب، والغش، وسرقة البريد الإلكتروني، وإطلاق الشائعات، من خلال مواقع التواصل المختلفة).



وفى ذات السياق تناولت الندوة التى حاضر فيها المهندس مجدى عبد الله المحاضر الدولي، أهمية مكافحة الجرئم والمخاطر الإلكترونية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات لحماية أنفسنا وأبنائنا أثناء استخدام هذه التقنيات التكنولوجية الحديثة، فى ظل ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة.